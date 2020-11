In vigore il nuovo Dpcm, da mezzanotte scattano i controlli

I controlli delle forze dell'ordine per far rispettare il nuovo Dpcm partiranno immediatamente dopo l'entrata in vigore del provvedimento, in programma alla mezzanotte di oggi 6 novembre. Ad annunciarlo è, come riportato dall'Ansa, il prefetto di Trieste Valerio Valenti. "Coloro che verranno fermati dovranno trovarsi in possesso dell'autocertificazione, così come previsto. Altrimenti verranno applicate sanzioni".

Il testo prevede infatti il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del mattino, circolazione permessa solo ""per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute". I controlli, conclude il prefetto, verranno messi in campo anche nei centri commerciali dove, come da misure previste per tutto il territorio nazionale, è prevista al chiusura di tutti i negozi ad eccezione di farmacie, edicole e supermercati.