Raffica di denunce tra droga e porto d'armi: il report di settembre della polizia locale

TRIESTE - Sono state 22 le sanzioni e dieci le denunce da parte del Nucleo interventi speciali della polizia locale nel mese di settembre. Tra le denunce, una per detenzione di stupefacenti, una per spaccio e due per porto d'armi, mentre tra le sanzioni, tre sono state elevate per minzioni in pubblico, in due casi con allontanamento. Nel mese di settembre il nucleo è stato presente, insieme alla Questura, in alcune situazioni di disagio cittadino come piazza Libertà, piazza Goldoni e Largo Barriera. Ecco il resoconto dello scorso settembre:

- 11 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana di cui sette per mendicità, con allontanamento (via Gallina, piazza Sant’Antonio, piazza Unità, via San Nicolò, via Rossini, via Coroneo, in 2 casi sequestro dei proventi), tre per bivacco (via Brunner, via Crispi, via Zaccaria, in un caso con allontanamento), infine uno per musica ad alto volume di notte (Valmaura)

- tre sanzioni per ubriachezza (via della Rotonda, via San Zaccaria, molo Pescheria), con allontanamento

- una sanzione per omessa cautela e mal governo di animali (via San Pelagio)

- tre sanzioni al Regolamento rifiuti per minzione, in 2 casi con allontanamento (via Udine, via Grossi, piazza Libertà)

- una sanzione al Regolamento Edilizio per mancata adozione cautele per fuoriuscita materiale cementizio (via Molino a Vento)

- due sanzioni al Regolamento arti e mestieri (via Cassa di Risparmio, piazza della Borsa), di cui un caso per uso di strumento amplificato

- una denuncia per detenzione di sostante stupefacenti a uso personale con sequestro

- una denuncia per detenzione di sostante stupefacenti a uso spaccio con sequestro

- due denunce per porto di armi o di oggetti atti ad offendere, con sequestro

- una denuncia per rifiuto generalità

- due denunce per inosservanza norme stranieri per ingresso e soggiorno illegale

- tre denunce per invasione di terreni o fabbricati in porto Vecchio