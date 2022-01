Droga e cani liberi nel giardino Basevi, pugno di ferro della Polizia locale

Un sequestro di droga e cinque multe per aver lasciato liberi dei cani molossi nel giardino Basevi: è il risultato dell'intervento da parte della Polizia locale, su segnalazione dei consiglieri di terza circoscrizione in capo alla lista Dipiazza. Come evidenzia Monica Fabris, consigliera della lista Dipiazza, "Avendo ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini mi sono subito attivata per segnalare in Consiglio il problema del giardino Basevi sono lieta che la Polizia Locale si sia subito attivata e il riscontro delle irregolarità evidenzia quanto sia importante che la presenza della Circoscrizione venga considerata dai residenti come un mezzo utile per mantenere al meglio il rione, ringrazio quindi i cittadini che mi hanno segnalato la criticità e le forze di Polizia che sono intervenute e che continueranno a garantire la tranquillità del giardino".

"Le Circoscrizioni sono la prima linea dell’amministrazione comunale sul territorio e i consiglieri fungono da collegamento tra i cittadini e lo stesso Comune – sottolinea il capogruppo Giorgio Cecco che coordina anche i consiglieri della Lista Dipiazza nelle altre circoscrizioni – interventi come questo ne sono l’esempio e mettono in luce quanto sia necessario un monitoraggio costante del territorio e adeguati presidi, per la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico".