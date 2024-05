Droga e ordine pubblico, chiuso per trenta giorni il bar "Evolution" in viale D'Annunzio

TRIESTE - Il questore di Trieste ha disposto la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per 30 giorni, del bar "Evolution" sito in viale D’Annunzio, con sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’attività di polizia giudiziaria effettuata dalla squadra mobile della polizia di Stato ha portato a scoprire che nell’ambito dell’esercizio pubblico si svolgeva attività di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, in particolare di cocaina, ecstasy ed hashish. Sono state disposte misure cautelari a carico di due persone che sono state poste agli arresti domiciliari. Inoltre a seguito di attività di indagine è emerso come l’esercizio pubblico fosse frequentato da persone dedite all’uso smodato di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, nonché da soggetti pluripregiudicati. Il questore ha pertanto disposto la chiusura del locale in base alla normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che gli consente di sospendere la licenza di un locale quando sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituiscano pericolo per la sicurezza dei cittadini.