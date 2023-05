Sorpreso con droga e coltello tenta la fuga buttandosi in mare

TRIESTE - Un giovane nordafricano, classe 2006, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. E' successo nel pomeriggio di lunedì 22 maggio, in viale Miramare, quando gli agenti, durante un apposito servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno controllato tre giovani che si aggiravano nei pressi del secondo Topolino.

I fatti

Durante il controllo, uno dei tre soggetti ha cercato di nascondere qualcosa in bocca ma, una volta sorpreso, ha consegnato volontariamente tre involucri contenenti della presunta sostanza stupefacente. Il soggetto, sottoposto ad una perquisizione personale, è stato poi trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 centimenti.

Ad un certo punto, per opporsi al controllo, il giovane ha iniziato ad avere una serie di comportamenti ostili e si è gettato in mare. Grazie all'immediato intervento degli operatori, è stato subito recuperato e accompagnato presso gli Uffici della Questura. Il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha quindi analizzato la sostanza e ha appurato che risultava essere eroina per un quantitativo complessivo di 3.19 grammi. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria debitamente notiziata.