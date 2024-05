Droga, denunciato a piede libero un trentaduenne per detenzione e spaccio

TRIESTE - Lo scorso venerdì 3 maggio il nucleo di polizia giudiziaria ha effettuato dei controlli mirati, con personale in borghese, nella zona di piazza Garibaldi, finalizzati ad individuare e reprimere eventuali comportamenti illeciti e situazioni di degrado. Durante le attività di controllo, che si sono protratte per tutto l’arco della giornata, sono stati identificati e controllati numerosi individui per verificare l'eventuale detenzione abusiva di armi e oggetti atti a offendere, oltre che di sostanze stupefacenti. Tra questi, un uomo, K.S. del 1992, ha attirato l’attenzione degli operatori per il suo atteggiamento circospetto e per il fatto che controllasse spesso di non essere seguito. Una volta fermato gli agenti hanno rinvenuto addosso un modesto quantitativo di hashish, ma il perdurare del suo nervosismo faceva intendere che potesse avere occultata su di sé ulteriore sostanza stupefacente. La successiva perquisizione personale, eseguita presso la caserma San Sebastiano di via Revoltella ha confermato i sospetti degli operatori: K.S. aveva nascosto negli indumenti intimi indossati diverse dosi di sostanze stupefacenti tra cui ketamina, metanfetamina, hashish e marijuana, già confezionate e pronte per essere immesse sulla piazza cittadina. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.