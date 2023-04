“Beccati” con la droga in tasca: sanzionati due giovani

Vengono visti in atteggiamento sospetto al parco della Rimembranza a San Giusto, poi la polizia locale li controlla e scopre che detenevano una piccola quantità di sostanza stupefacente. E' successo sabato primo aprile: una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali (due operatori in divisa e due allievi agenti in addestramento) stava mponitorando la zona di San Giusto quando ha notato due ragazzi un po' defilati nel parco.

Il maschio, senza farsi notare, era intento a sbriciolare una sostanza in un contenitore, cercando poi di nasconderla in fretta tra le gambe, dopo aver visto la pattuglia. Alla richiesta di cosa nascondessero, la coppia ha consegnato spontaneamente due contenitori in plastica contenenti in tutto poco meno di quattro grammi di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish). Sono stati quindi condortti in caserma, dove gli è stata contestata la violazione per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.