"L'utilizzo di stupefacenti tra minori è preoccupante"

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia è uno "snodo di transito internazionale" non solo legato a doppio filo con il flusso migratorio proveniente dalla rotta balcanica, ma anche e soprattutto con quei traffici di droga che, nelle parole del procuratore generale di Trieste Giancarlo Bramante, sono talmente "rilevanti" da preoccupare l'intero sistema della giustizia. Bramante è intervenuto questa mattina presso la Corte d'Appello di Trieste dove si è tenuta la consueta cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Secondo il procuratore generale, la presenza e l'utilizzo di stupefacenti rappresenta un problema soprattutto "tra i minori".

La repressione non risolve il problema migratorio

Per quanto riguarda il fenomeno migratorio e l'attraversamento delle frontiere da parte dei richiedenti asilo, il procuratore generale ha affermato come "sia impossibile da regolamentare sulla base delle sole sentenze, anche perché la repressione non è mai strumento efficace, mentre è la prevenzione che cerca di limitare i danni. Nè la repressione, né l'attività giudiziaria risolvono il problema". Tuttavia, la temporanea sospensione di Schengen (con la reintroduzione dei controlli alle frontiere), per Bramante "rallenta l'attività criminogena, anche se va sottolineato come gli stessi controlli non debbano ricadere sui cittadini che, come nel caso della nostra regione, abbiano necessità di attraversare i confini per ragioni professionali e altro".

Il funzionamento della giustizia

Sul funzionamento della macchina giudiziaria e sulla sua gestione, Beltrame ha ammonito che "può funzionare se ci sono norme applicabili che ne riescano ad accelerare la produttività, se vi sono risorse ed investimenti nel digitale e se le condizioni degli organici di magistratura e personale riescono a lavorare con efficienza così da rispondere alle esigenze del cittadino. Senza investimenti non ci può essere efficienza. Le carenze che il nostro sistema ha sono decennali, ma bisogna trovare nuovi metodi per rendere appetibile il lavoro. Si potrebbero individuare delle soluzioni provenienti anche da una possibile delega delle funzioni statali alla Regione, un po' come avvenuto a Trento".

La violenza di genere: un reato spia

Tra i reati preoccupano quelli contro il patrimonio, gli infortuni sul lavoro e quelli relativi alla violenza domestica e di genere. I dati raccontano di un "leggero aumento", come riferito dal procuratore generale. "Su questo dobbiamo capire però se vi sono più denunce o perché vi sono più episodi. Tuttavia, la questione rimane soprattutto culturale, all'interno di una visione complessiva limitata proprio dal carattere patriarcale della società". Sussiste, sempre secondo Beltrame, un problema sulle intercettazioni dove continua ad esserci una estrema farraginosità "della procedura prevista per i conferimenti nell’archivio digitale delle intercettazioni, atteso che per riversare correttamente i file delle intercettazioni di un singolo procedimento è necessario un numero eccessivo di ore lavorative da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali vengono così necessariamente distolti da altre ben più pregnanti incombenze".