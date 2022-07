Dall'eroina all'ecstasy, ecco il prezzo della droga a Trieste

TRIESTE - Dipende dalla sostanza ma a Trieste per un grammo di droga si possono spendere pochi euro fino a quasi 100. La Relazione annuale della Presidenza del Consiglio dei ministri sul mondo della droga in Italia non serve solo a far luce sul fenomeno, ma anche per capire gli interessi che si muovono dietro al traffico di stupefacenti, anche nella nostra città. I prezzi riportati nella Relazione sono la media calcolata grazie a dati provenienti da 11 città campione, tra cui ovviamente è presente anche Trieste. I costi sono differenziati sulla base del canale di vendita, vale a dire traffico o spaccio.

Dalla marijuana all'LSD

Andando per ordine, la marijuana sulla piazza (potrebbe essere in piazza Libertà, largo Bonifacio, piazza Goldoni o piazza Garibaldi, solo alcune delle zone di spaccio più frequentate) oscilla tra otto e 11 euro; l'hashish va invece dai 10 ai 13 euro. L'eroina si muove invece tra i 37 e i 59 euro di media al grammo (in questo caso dipende se diamorfina base oppure l'eroina cosiddetta "bianca"). Una singola dose di ecstasy costa tra i 16 e i 21 euro. L'anfetamina può costare dai 23 ai 28 euro, tra i 26 e i 34 euro per le metamfetamine e fino a poco meno di 30 euro per una dose di LSD. La cocaina resta sempre la sostanza che fa salire il prezzo e, nelle piazze, secondo il rapporto la si può acquistare tra i 73 e i 93 euro al grammo. Sono prezzi al dettaglio, dove a sguazzare sono i pesci piccoli. Chi invece muove maggiori quantitativi allora ragiona su prezzi molto alti.

Dal dettaglio all'ingrosso

Un chilogrammo di marijuana viene piazzato tra i 2.363 e i 3.347 euro, mentre l'hashish va dai 2.705 ai 3.773 euro. L'eroina può andare dai 17.727 fino ai 31.896 euro al chilogrammo. Gli spacciatori preferiscono fare i soldi "veri" con la coca: la "bianca" può valere fino a quasi 42 mila euro al chilogrammo, mentre se ragioniamo in termini di ecstasy, allora il prezzo di 1000 pasticche oscilla tra i 7.646 e i 9.059 euro. Per quanto riguarda le sostanze stimolanti, i prezzi del traffico relativi alle amfetamine variano tra 6.628 e 7.600 euro, quelli delle metamfetamine tra 10.646 e 11.445 euro e tra 9.799 e 10.799 euro quelli dell’LSD.

Tutti i dati sono riferiti alla relazione annuale (consultabile a questo link)