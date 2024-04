Sulla piazza triestina un sequestro di droga ogni tre giorni

TRIESTE - Nei primi tre mesi del 2024 il nucleo interventi speciali della polizia locale ha effettuato in media un sequestro ogni tre giorni, 30 in tutto il trimestre, per detenzione di droga a uso personale, più altrettante sanzioni. Una cifra in forte aumento rispetto all’anno precedente, anche per una maggior quantità di controlli e un recente incremento (il 10 per cento) del personale nel suddetto nucleo. Si parla, in totale, di poco più di un etto di stupefacente, con più della metà rappresentato da hashish (oltre 60 grammi) e con la presenza anche di MDMA e ketamina.

Le parole del comandante Milocchi

Come spiegato oggi dal comandante Walter Milocchi nel corso di una conferenza stampa, “dall’anno scorso sono aumentati gli operatori Nis e i controlli, soprattutto nei giardini”, in seguito ai quali “sono stati accertati più casi di detenzione di stupefacenti a fini personali”. L’incontro stampa è stato organizzato in data odierna dal comune di Trieste per illustrare l’attività del nucleo interventi speciali della polizia locale, alla presenza dell’assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo e al comandante della polizia locale Walter Milocchi. Erano presenti anche il vice commissario e attuale responsabile del nucleo, Gloria Frizza e l'ispettore capo, Marco Dorigo “fondatore e memoria storica” del Nis.

Il Nucleo interventi speciali

Il nucleo è attivo dal 2004 e, ha ricordato l'assessore De Gavardo, comprende 22 agenti che lavorano sia in divisa che in borghese, hanno una formazione specifica per diversi aspetti legati a situazioni di degrado urbano tra cui bivacchi, mendicità, imbrattamenti, micro spaccio, assistenza ai Tso e la partecipazione ai controlli interforze. E’ stato inoltre il primo reparto della polizia locale ad avere in dotazione le armi nell’estate del 2023 anche se, ha spiegato il comandante Milocchi, “l’arma può rappresentare una deterrenza in casi molto particolari”, e per il momento “non c’è stato nessun caso in cui sia stato necessario togliere neanche la prima delle tre sicure” dell’arma.

Violenza e risse

In merito alle risse che di recente hanno occupato le prime pagine delle cronache cittadine, il comandante ha parlato di “un discreto aumento, dalla scorsa estate, di interventi per colluttazioni tra persone immigrate”, mentre ultimamente si è riscontrato “forse un piccolo aumento, ma non così corposo”. Nel dettaglio del report trimestrale dei Nis figurano 105 sanzioni al regolamento di polizia urbana (mendicità, bivacco e altro), 14 sanzioni per cani senza guinzaglio e 14 denunce penali, tra cui due per atti osceni in luogo pubblico, tre per invasioni di terreni o edifici e una per porto di coltello. Una sola sanzione per detenzione di droga ai fini di spaccio.