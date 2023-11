Hashish nascosto in una siepe, raffica di controlli antidroga in città

TRIESTE - Decine di persone sono state identificate dalla polizia locale di Trieste nell'ambito dei controlli antidroga messi in atto in diverse zone della città che nel recente passato sono state teatro di alcuni fatti delittuosi. Nello specifico, il Nucleo interventi speciali assieme al Nucleo di polizia giudiziaria, hanno controllato scala dei Giganti, piazza Goldoni, piazza Libertà e piazza Vittorio Veneto, con l'ausilio di un cane antidroga facente parte dell'Unità cinofila del Distretto di polizia locale Veneto est. Oltre alle zone sopracitate, sono stati controllati i dintorni di viale XX settembre, largo Barriera, via Vidali, ma anche il giardino pubblico de' Tommasini e il giardino Basevi, nel rione di San Giacomo. Una ventina gli operatori impegnati nei controlli. Grazie al fiuto di Conan, gli agenti hanno scoperto una trentina di grammi di hashish, già confezionati e nascosti in una siepe nella parte alta di viale XX settembre. In piazza Vittorio Veneto, teatro nei giorni scorsi di una violenta lite tra cittadini georgiani ed egiziani, finita poi con una rapina ai danni di altri soggetti stranieri, la polizia locale ha intercettato una persona in possesso di una modica quantità di hashish. "Risultati buoni - ha commentato l'assessore alla Sicurezza Caterina De Gavardo - ma continueremo a monitorare in modo fermo e costante, per contrastare il degrado urbano nella nostra città".