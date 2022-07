A Trieste la droga si trova anche nelle fogne

TRIESTE - La droga a Trieste si trova dappertutto, anche nelle fogne. La relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia è passata del tutto inosservata all'opinione pubblica ma, di fatto, conferma il trend claromosamente negativo della situazione in riva all'Adriatico. Dopo il rapporto del Viminale sul mondo delle sostanze stupefacenti regione per regione, il turno per fare il punto in merito al traffico di droga in Italia è toccato alla presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le Politiche antidroga.

Marijuana e eroina

Controfirmato dalla ministra per le Politiche giovanli Fabiana Dadone, il rapporto non fa onore alla nostra città e testimonia una crescita esponenziale del consumo di cannabis, eroina e cocaina, tracciando il solco tra la città scintillante e quella parte che invece fa fatica. In base all'analisi realizzata dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche di Milano, Mario Negri (che ha analizzato proprio le acque reflue), a Trieste su 1000 abitanti ogni giorno si consumano circa 100 dosi di marijuana (1 su 10, dove la media nazionale vede 59 dosi quotidiane ogni 1000 abitanti); in base all'eroina il rapporto indica i numeri triestini alla stregua di un "aumento particolarmente elevato": all'ombra di San Giusto ogni giorno, ogni 1000 abitanti vengono consumate tra le sei e le otto dosi.

Capitale dell'ecstasy

Secondo il rapporto nelle acque di scarico si trova di tutto. Trieste fa parte delle 33 città che nel 2021 hanno aderito allo studio. "Le sostanze maggiormente consumate si confermano la cannabis e i suoi derivati" così nella relazione. In questa sezione la nostra città è in compagnia di Bologna, Fidenza, Cagliari e Trento. Il maggior consumo di marijuana viene registrato a Nuoro, in Sardegna. Tornando all'eroina, Trieste viene accostata a Bologna, Fidenza, Ancona, Terni e Campobasso, con Perugia capitale del brown sugar. Analizzando invece la presenza di ecstasy la nostra città registra il "valore massimo" nazionale ogni 1000 abitanti: sono 0,38 le dosi consumate ogni giorno. Quest'ultimo dato testimonia, nel confronto con i dati 2020, un "trend consolidato di consumi elevati".

Ma quanto costa la droga?

La relazione annuale serve poi per capire gli interessi che si muovono dietro al traffico di droga. I prezzi riportati sono la media calcolata grazie a dati provenienti da 11 città campione, tra cui ovviamente è presente anche Trieste. I costi sono differenziati sulla base del canale di vendita, vale a dire traffico o spaccio. Andando per ordine, la marijuana sulla piazza (potrebbe essere in piazza Libertà, largo Bonifacio, piazza Goldoni o piazza Garibaldi, solo alcune delle zone di spaccio più frequentate) oscilla tra otto e 11 euro; l'hashish va invece dai 10 ai 13 euro.