Drone vs elicottero: il triestino Max Morelli prova in anteprima il nuovo Dji Fpv

Dji, leader mondiale nella realizzazione di droni civili, ha lanciato un modello di drone da comandare in prima persona come se fosse un’automobile, o un videogame. Max Morelli lo ha testato in anteprima sfidando un elicottero