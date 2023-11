Truffano gli anziani con la tecnica del "finto avvocato": due arresti

MONFALCONE - Avevano raggirato degli anziani con la tecnica del "finto avvocato" e sono stati arrestati dopo un inseguimento in autostrada, individuati dalle indagini dei Carabinieri di Monfalcone. I due uomini, di origini campane, sono stati arrestati la sera del 22 novembre. Già lunedì 20 novembre i militari hanno ricevuto due segnalazioni relative ad altrettante truffe in danno di persone anziane e hanno avviato immediatamente le indagini. Sono stati quindi analizzati i transiti delle auto in corrispondenza dei luoghi ove si erano verificati i reati. Gli investigatori hanno esaminato gli impianti di videosorveglianza comunale e hanno permesso di individuare un veicolo sospetto verosimilmente usato dai truffatori.

Poco dopo le 14.00 del 22 novembre, un 86enne residente a Monfalcone è stato contattato sul telefono di casa da un finto avvocato, il quale gli ha riferito che il figlio aveva avuto gravi problemi con la giustizia e che, per risolverli, aveva urgente bisogno di denaro. Poco dopo, si è presentato presso l’abitazione della vittima uno dei truffatori che, qualificatosi come assistente del finto legale, ha richiesto il denaro all’anziano. Questi ha consegnato al malintenzionato tutti i suoi averi, per un valore complessivo di 4mila euro e di circa 100 grammi di monili d’oro.

I militari, che da giorni erano sulle tracce del veicolo, hanno notato l’auto ripartire a grande velocità dalla casa della vittima e imboccare le vie del centro abitato per dirigersi verso il casello autostradale. I militari hanno quindi inseguito l'auto ad alta velocità lungo l’autostrada A4, per poi bloccare il mezzo all’uscita di Venezia Est. Dalla perquisizione è stato rinvenuto l’intero bottino e nel frattempo l’anziano, accortosi del raggiro, aveva provveduto a denunciare l’episodio. I malviventi sono stati arrestati e condotti in carcere a Gorizia, gravemente sospettati del reato di truffa in concorso. L’arresto è stato convalidato sabato 25 novembre dal Gip del Tribunale di Venezia (competente per il luogo dell’arresto), che ha anche applicato la misura cautelare in carcere per gli arrestati.