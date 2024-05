Due chili di hashish destinati alla piazza locale, arrestati tre uomini

TRIESTE - Lo scorso 17 maggio, alcuni operatori in borghese del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste, nel corso del servizio di prevenzione e contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti nelle aree sensibili del territorio cittadino, sono stati attirati dall'atteggiamento sospetto di due uomini, fermi nei pressi di un’autovettura in sosta nella zona dell’ex fiera. I due, guardandosi attorno con fare furtivo, hanno aperto la macchina per lasciare al suo interno una voluminosa borsa di carta per poi allontanarsi velocemente in direzioni opposte. Poco dopo, uno di essi è ricomparso e per prendere dall'auto due consistenti pacchetti che consegnava ad un terzo uomo lì vicino. Gli agenti a quel punto sono intervenuti identificando l'uomo, P.A. le sue iniziali, un triestino incensurato: i pacchetti erano 2 panetti di hashish, in tutto 250 grammi. Identificato anche l'uomo che glieli aveva ceduti, C.T.B. le iniziali, anche'esso italiano e privo di precedenti penali, e che aveva con sé poco meno di 7000 euro, probabile provento dalla vendita dello stupefacente. All'interno del veicolo erano stipati altri 1500 grammi di hashish suddivisi in panetti uguali da un etto. Identificato anche il primo individuo, I.H. le iniziali, pure lui italiano e incensurato. Nella abitazione di quest'ultimo sono stati trovati ulteriori 200 grammi di hashish già confezionati in panetti. I tre sono stati quindi arrestati: mentre per P.A. sono scattati gli arresti domiciliari, C.T.B. e I.H. sono stati condotti al Coroneo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.