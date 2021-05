Due clienti bevono nel locale: chiuso per cinque giorni il "Mal del lupo"

Il personale della Questura è intervenuto e ha sanzionato sia gli avventori che il titolare del locale in piazza Venezia

Chiuso per cinque giorni il locale "Mal del Lupo" in piazza Venezia per violazione delle norme anti Covid. Nella serata di ieri la divisione amministrativa e sociale della Questura ha trovato due avventori seduti a bere a un tavolino nell'interno del locale. Sono stati sanzionati insieme al titolare, a cui è stata anche notificata la sospensione temporanea dell'attività.