Donne picchiate e perseguitate a Gorizia: due ammonimenti del questore

GORIZIA - Due casi di violenza tra le mura domestiche a Gorizia nei giorni scorsi: in entrambi i casi le forze di polizia sono intervenute a tutela di due donne, rese succubi da un compagno responsabile di condotte violente e persecutorie. In entrambi i casi si è trattato di cittadini stranieri e di età compresa tra i 40 e i 50 anni, con un passato e un presente di abuso di alcool e di sostanze stupefacenti oltre a vari pregiudizi penali. In relazione ai recenti fatti a loro attribuiti, come ricostruito dal personale della divisione anticrimine, il Questore di Gorizia ha emesso ieri due ammonimenti per violenza domestica.

Questi provvedimenti sono volti a tutelare la vittima diffidando il maltrattante dalla commissione di ulteriori atti violenti, e possono concretizzarsi nel ritiro immediato di eventuali armi detenute nonché nella sospensione della patente di guida. In virtù della sottoscrizione anche a Gorizia del Protocollo Zeus, ai due uomini "verrà data la possibilità di rivolgersi alle associazioni firmatarie per intraprendere un percorso trattamentale - spiega una nota della polizia - finalizzato ad acquisire la consapevolezza del disvalore sociale, ancor prima che penale, del comportamento violento in chiave preventiva e di recupero del soggetto maltrattante".