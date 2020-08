Due donne schivano un'auto uscita fuori strada: tragedia sfiorata in Costiera

Tragedia sfiorata questa sera in Costiera, al rientro dal mare. Il fatto si è verificato intorno alle ore 19:30 di oggi domenica 23 agosto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Prosecco, una 500 ha perso il controllo è ed è andata a collidere contro una Skoda Octavia parcheggiata a bordo strada. Le occupanti della Octavia, due cittadine slovene stavano caricando le sdraio nella propria vettura, quando si sono viste arrivare contro la 500 riuscendo a schivare l'auto per pochi centimetri. Alla guida della 500 un giovane di 31 anni residente in provincia di Treviso che stava accompagnando un proprio amico a Trieste. Sul posto anche personale del 118 e dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. Il traffico sostenuto per orario rientro dal mare è congestionato ma regolare, grazie anche al supporto di una pattuglia del Radiomobile di Aurisina intervenuta per coadiuvare i colleghi nei rilievi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.