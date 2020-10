Due furti nella notte: un negozio di apparecchi acustici e un’associazione yoga

Ieri mattina le Volanti della Questura si sono recate in un negozio di protesi uditive in via dell’Istria e presso la sede dell' associazione culturale e sportiva Joytinat Yoga Ayurveda di via Venezian. Nottetempo ignoti si erano introdotti forzando le porte d’accesso, sottraendo nel primo caso la cassa e il suo contenuto (76 euro), mentre nel secondo 50 euro dal cassetto di una scrivania della segreteria. Ad accorgersi delle intrusioni rispettivamente una dipendente e la responsabile al momento di aprire le attività presso le quali operano. Indagini in corso.

