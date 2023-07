Due malori sulla nave da crociera: intervengono capitaneria e 118

TRIESTE - Due persone nella stessa giornata sono state colte colte da malore in una nave da crociera ormeggiata sulle rive. E' successo oggi, martedì 18 luglio, a due passeggeri della Norwegian Gem, tra cui un 85enne (affetto da patologia pregressa, stando a quanto si apprende) e una signora sulla settantina, che avrebbe accusato dolori addominali ancor prima di imbarcarsi. Un medico che si trovava a bordo ha prestato le prime cure. Entrambi sono stati portati a Cattinara dal 118 e non sarebbero in gravi condizioni di salute. Intervenuta anche la capitaneria di porto.