A Duino esplode il caso Romita, scintille tra l'assessore e la sindaca Pallotta

A Duino c'è un caso Romita. A colpi di conferenze e comunicati stampa, il governo del comune guidato dalla sindaca Daniela Pallotta è alle battute finali. Tra qualche mese si ritorna al voto e l'assessore ex di Forza Italia (oggi Alleanza per Duino Aurisina, in realtà costola di Fratelli d'Italia) innesca la crisi di governo. Dall'altro lato la prima cittadina compatta la giunta. “Respingiamo in maniera totale le argomentazioni avanzate da Romita perchè non corrispondono in alcun modo alla realtà che abbiamo vissuto durante questa amministrazione" questa la presa di posizione dell'organo esecutivo duinese.

Confermando il "completo e pieno supporto alla sindaca", il vicesindaco e gli assessori prendono le sue difese citando i risultati raggiunti. "Basti solo pensare alle misure messe in campo per le attività produttive, pari a 400mila euro negli ultimi due anni, e per le quali le domande presentate solo nell’ultimo provvedimento sono oltre 35 e non certo le quattro riportate da Romita. Ancora citiamo il Bilancio dell’Ente rimesso in sicurezza, la battaglia vinta sul traffico pesante, la risoluzione dei contenziosi aperti, i lavori pubblici con progetti da lungo attesi finalmente partiti e realizzati, l’eliminazione dell’amianto nelle scuole e la rivisitazione del sistema mense e degli scuolabus, fino a quanto fatto anche nel campo del welfare e del sociale".

A guardarla da vicino la polemica è esclusivamente politica, con Romita sempre più a suo agio nel ruolo di candidato sindaco e pronto a scavalcare la Pallotta. "E’ grande il rammarico per polemiche di bassa politica che nulla hanno a che fare con l’amministrazione pubblica, su questo non perderemo ulteriore tempo e siamo invece noi a invitare Romita, come abbiamo fatto fin troppe volte in questi anni, a un cambio di passo sia nel gioco di squadra che nel raggiungere risultati concreti per i cittadini su alcune delle sue tante deleghe, senza travalicare nelle aree di competenza degli altri assessori" questa infine la chiosa della giunta.