Tampona una macchina e rovina sull'asfalto: centauro di 60 anni in ospedale

È successo intorno alle 10 lungo la sr 14 in località di Duino. Le cause sono ancora da accertare. Traffico in tilt a Duino

È successo intorno alle 10 lungo la sr 14 in località di Duino quando per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile di Aurisina si sono tamponate una moto e una Fiat Punto. Ad avere la peggio il centauro che è scivolato sull'asfalto. Si tratta di un isontino di 60 anni, trasportato all'ospedale di Monfalcone per accertarmenti. Sul posto per viabilità una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Duino.