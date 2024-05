Cani, stabilimenti e campeggio: divieti e regole nell'ordinanza sulle spiagge

DUINO AURISINA – Il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec ha firmato l’ordinanza che disciplina l’uso delle spiagge comprese nel territorio comunale durante la stagione balneare 2024 la cui durata è formalmente fissata dal primo giugno all’otto settembre. Le parti più corpose del documento disciplinano l’accesso degli animali sulla spiaggia e gli obblighi per gli stabilimenti balneari.

Cani in spiaggia: spiagge pubbliche e private

Per quanto i cani, vige il divieto di accesso – fatta eccezione per i cani guida – nelle spiagge demaniali marittime o di cui è gestore amministrativo il Comune. Sulle spiagge date in concessione a soggetti terzi, invece, sono i gestori a stabilire le regole d’accesso che devono essere chiaramente esibite all’ingresso dell’area. Sui tratti liberi, ossia Canovella de Zoppoli, Costa dei Barbari e l’area a ovest dello stabilimento Castelreggio, l’accesso dei cani è libero, purché gli animali siano muniti di microchip (o tatuati) e privi di infestazioni. Per i detentori degli amici a quattro zampe vigono le usuali norme di igiene (obbligo di rimozione delle deiezioni) e di sicurezza a salvaguardia sia delle persone che dell’animale.

Gli obblighi dei proprietari

Nelle tre aree elencate ai cani è consentito l’ingresso in acqua – tranne che alle femmine in periodo estrale o calore – ma con l’obbligo per gli accompagnatori di assicurare l’animale al guinzaglio al momento dell’uscita ed evitando che lo scrollamento avvenga in prossimità degli altri bagnanti. Per gli stabilimenti, invece, l’ordinanza stabilisce che devono essere aperti almeno dalle 9 alle 19 (tranne in caso di maltempo). In questo stesso arco di tempo deve essere assicurato il servizio di salvamento con almeno un addetto per ogni 80 metri. Tra le disposizioni elencate nell’ordinanza anche l’obbligo per i concessionari di rendere la struttura “esteticamente ed igienicamente soddisfacente” e di assicurare la massima efficienza degli impianti e delle strutture.

Divieti di campeggio

Su tutte le spiagge vige inoltre il divieto di campeggiamento, pernottamento o occupazione del suolo con strumenti ben più ingombranti degli usuali teli, sedie a sdraio o ombrelloni, mentre la pratica di attività sportive o ludiche deve svolgersi senza recare danno o fastidio ai bagnanti, preferendo, nel caso, le aree appositamente destinate al gioco e allo sport. Riassumendo, l’ordinanza è declinata secondo le usuali regole di convivenza e rispetto reciproco, al fine di garantire una piacevole balneazione a tutti indipendentemente dal tipo di spiaggia. Il documento è stato predisposto in linea con le leggi regionali e nazionali nonché con le disposizioni della Capitaneria di Porto di Trieste.