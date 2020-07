Donati all'ospedale di Gorizia un ecografo portatile e un elettrocardiografo

Nuovo ecografo e nuovo elletrocardiografo per l'ospedale di Gorizia. L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha ricevuto in donazione da parte della società Sofidel-Soffass Spa un elettrocardiografo MAC 2000, marca GE Healthcare del valore pari a 3.000,00 euro (Iva esclusa) e un ecografo VERSANA ACTIVE, marca GE Healthcare del valore pari a 14.000,00 euro (Iva esclusa) da destinare alla Sc Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Gorizia. Tale strumentazione permetterà di migliorare i percorsi diagnostici garantendo una sempre più efficiente assistenza sanitaria agli utenti dell’Ospedale di Gorizia, in particolare per il reparto di Anestesia e Rianimazione ampiamente coinvolto durante l’emergenza COvid 19.

