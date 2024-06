Economia, la crescita rallenta in Fvg nel 2023

TRIESTE - Un 2023 “di luci e ombre” secondo il report di Bankitalia sull’economia del Fvg nel 2023, che vede una crescita economica in rallentamento rispetto a un precedente biennio in forte crescita. In particolare, dopo un Pil cresciuto del 3,4 per cento nel 2021 e 2022 rispetto al 2019, quest’anno l’aumento è stato dello 0,6 per cento, lievemente inferiore rispetto a quello della media nazionale. Pesa la crisi del settore manifatturiero, che è calato del 3,7 per cento a prezzi costanti. Trend negativo anche per le esportazioni per la crisi generalizzata in Germania e a livello europeo, e a registrare il risultato peggiore sono stati i settori legno e arredo.

Le famiglie del Fvg

Per quanto riguarda il benessere economico, le famiglie del Fvg hanno visto crescere il reddito disponibile ma “non hanno ancora recuperato rispetto al 2019 il reddito disponibile netto - spiega il direttore della sede di Trieste della banca d’Italia Marco Martella -, tuttavia hanno hanno visto crescere i consumi anche se a livelli modesti”. In forte calo, invece, la domanda di mutui, che nel 2023 è diminuita del 25 per cento mentre il credito al consumo è aumentato. Questo ha portato anche a un calo del 12,8 per cento nelle transazioni in ambito immobiliare. “Abbiamo anche notato una riduzione dei depositi”, continua Martella, “e si è visto uno spostamento delle attività finanziarie della famiglie da depositi dei titoli di stato verso altre attività più remunerative”.

Più imprese in perdita

La redditività delle imprese, migliorata nel biennio precedente, ha accusato il colpo dell’aumento della spesa per interessi, connesso con il rialzo dei tassi. In particolare, le imprese dell’industria e dei servizi che hanno chiuso l’esercizio in perdita sono sempre di più, e il rapporto con quelle in utile, pur rimanendo in saldo positivo, è sceso di 15 punti percentuali.

Tensioni nel mar rosso

Le tensioni nel mar rosso non hanno avuto, secondo il report, ripercussioni significative su catene di approvigionamento e costi per le imprese, tuttavia i porti di Trieste e Monfalcone hanno registrato una forte diminuzione della movimentazione di container (-17,3 per cento in totale), compensata dalla crescita del petrolio e dei Ro - Ro. Inoltre i servizi di trasporto e logistica portuale hanno risentito della debolezza delle economie centro europee e le merci movimentate negli scali di Trieste e Monfalcone sono calate del 3,2 per cento.

La piaga del calo demografico

Il tasso di occupazione aumenta leggermente (68,7 per cento), ma la causa è riconducibile ai pensionamenti e alla diminuzione della popolazione in età da lavoro. Nota dolente, quella relativa al calo demografico se pensiamo che, secondo le previsioni demografiche dell’Istat analizzate dalla banca, la popolazione in età lavorativa si contrarrà del 12,9 per cento in due decenni, e nemmeno una maggior partecipazione femminile, più bassa in regione rispetto alla media europea, permetterebbe di mantenere lo stesso numero di attivi del 2022.

L'effetto superbonus

Bene l’ambito delle costruzioni, dove non si esaurisce l’effetto trainante del superbonus 110, che in regione è stato più forte in regione che nel resto d’Italia (il 17 per cento in più in termini pro capite), con un forte aumento delle domande nel 2023 e un “effetto trascinamento” nei primi mesi del 2024. “Volendo fare una media - conclude Martella - è andata meglio di quelle che potevano essere le aspettative di 12 mesi fa e l’economia ha tenuto per settori che hanno brillato e che sono andati meglio, come quello dei servizi”.