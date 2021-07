Muggia ricorda Eddie Cosina a 29 anni dalla strage di via D'Amelio

Oggi è stato commemorato il 29esimo anniversario della scomparsa dell'assistente Eddie Walter Cosina, deceduto a Palermo il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio in cui morirono anche il giudice Borsellino e altri agenti della scorta. Si è svolta nel Duomo di Muggia, sua cittadina natale, una Santa Messa ed è stata deposta una corona sulla sua tomba. Toccante, infine, la consegna ai suoi parenti da parte del Questore Irene Tittoni dei nuovi distintivi di qualifica, introdotti nel luglio 2019, per volere del Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini, quasi a ribadire la viva presenza di Eddie Walter nella Polizia di Stato.