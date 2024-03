Edilizia scolastica, 10 milioni di euro al polo per l'infanzia "ex caserma Chiarle"

TRIESTE - Sono circa 10 milioni gli euro messi sul piatto per la trasformazione del comprensorio scolastico dell'ex caserma Chiarle nel quartiere di San Giovanni, situata tra via delle Docce e via delle Cave. Presentato stamani in comune dall'assessore ai lavori pubblici, Elisa Lodi un video e un plastico dell'intervento che prevede la realizzazione ex novo dell'asilo nido in via della Cava, per un importo complessivo di 3.232.219 euro, attraverso fondi del Pnrr, l'ampliamento della scuola dell'infanzia "Nuvola Olga/Oblak Niko" per ulteriori 3.199.498 euro, sempre da fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre all'esecuzione in corso d'opera dell'asilo nido "Ex caserma Chiarle" per il quale sono stati stanziati 3.500.00 euro da fondi ministeriali. Si tratta, come spiegato dalla Lodi, "di un intervento importante che prevede l'aggiunta di altri tre corpi di fabbrica a quello esistente, in maniera da definire compiutamente quello che si caratterizza come un polo scolastico da 0 a 6 anni". Il primo passo consisterà nella demolizione della struttura prefabbricata in disuso, seguita dalla contemporanea realizzazione dell'ampliamento della scuola dell'infanzia "Nuvola Olga/Oblak Niko", con 75 nuovi posti distribuiti in tre sezioni, e la costruzione del nuovo asilo nido che porterà alla creazione di 60 nuovi posti. L'accesso con le auto avverrà solo da via delle Docce con uscita su via delle Cave, mentre quello pedonale sarà garantito da entrambe le vie, "attraverso percorsi - ha spiegato il vice direttore dell'ufficio patrimonio e lavori pubblici del comune, Luigi Fantini - dedicati e ottimizzati per una maggiore accessibilità". La fine dei lavori, stabilita dal Pnrr, è prevista per il 31 dicembre del 2025.