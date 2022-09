Edoardo Quaglia è il nuovo presidente di Round Table 24 Udine

Nuovo presidente e cariche rinnovate per Round Table 24 di Udine. Roberto d’Aronco ha infatti lasciato il posto, con il tradizionale passaggio del collare, a Edoardo Quaglia, 32 anni, professione avvocato. Completano il consiglio direttivo il vice presidente Tommaso Vidale, il segretario Mihai Andrei Gabara, il tesoriere Federico Sguazzin, il corrispondente Xin Xin Hu e il consigliere Marco Galletti. Round Table, lo ricordiamo, è un club dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti under 40 con l’obiettivo di “coltivare i più alti valori morali e di pace, così nel campo dei rapporti professionali e degli affari,come in tutte le relazioni umane”.