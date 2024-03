Educazione e legalità: la Polizia "va a scuola"

TRIESTE - Aumentate le richieste alla Questura, rispetto agli anni precedenti, da parte di Istituti scolastici di diverso ordine e grado volte a far partecipare la Polizia di Stato ad incontri con gli alunni sui temi della legalità e della sicurezza. Gli argomenti affrontati principalmente sono il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, le discriminazioni di ogni tipo. Sono stati quindi programmati incontri nelle varie scuole, soprattutto in quelle secondarie di primo grado. Sono state effettuate visite in Questura, soprattutto per i più piccoli, al fine comprendere l'organizzazione e le diverse articolazioni, come il controllo del territorio e la Polizia scientifica. Sono state affrontate tematiche che hanno abbracciato non solo temi rivolti all'educazione al rispetto ma anche relative alla conoscenza di aspetti di una professione affascinante: dalla rilevazione delle impronte, alla scoperta della città dai monitor della Sala operativa e al parlare via radio da una Volante. Inoltre, a breve prenderà avvio il progetto “PretenDIAMO Legalità” con il quale gli studenti delle scuole che hanno collaborato parteciperanno, con un proprio elaborato che varierà a seconda della classe frequentata, a una selezione a livello provinciale prima: quello considerato più meritevole da una commissione composta da funzionari della Questura e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, verrà inviato a Roma per concorrere a livello nazionale con i vincitori delle altre province. Le scuole interessate finora sono l’Istituto Comprensivo Margherita Hack, con le Scuole Primaria Manna e Longo e la Scuola Secondaria di Primo Grado Corsi, l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri con la Scuola Secondaria di Primo Grado, e l’Istituto Comprensivo Rilke con la Scuola Primaria di Santa Croce.