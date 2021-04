Nuovo appuntamento con "Genitori in prima linea", il progetto a cura di Laby che aiuta tutte le mamme e i papà a conciliare le tante difficoltà del presente con le esigenze di crescita e attenzione dei più piccoli. Venerdì 30 aprile, dalle 17.00 alle 19.00 (presso Laby, Piazza Benco 4), appuntamento con la prima delle tre conferenze previste dal progetto, nate dalla collaborazione con le associazioni Le Buone Pratiche onlus e il Centro per la Salute del Bambino. Le conferenze tratteranno temi importanti per la comprensione e la salute dei bimbi nella fascia 0-6 anni.

L’appuntamento di venerdì 30 aprile, dal titolo “Gli effetti invisibili della pandemia: come aiutare i bambini ad affrontare ed elaborare i momenti difficili” vuole offrire una guida per aiutare i bambini a superare le difficoltà ed aiutare i grandi ad aiutarli. Le difficoltà nell’infanzia possono essere le più diverse: situazioni individuali o familiari - asilo, scuola, regole, difficoltà tra i genitori, assenze, traumi, lutti, spostamenti e traslochi, procedure mediche e altro; oppure possono riguardare contesti più ampi, che coinvolgono intere comunità - basti pensare ai cambiamenti imposti dalla crisi attuale, così come esplicitamente richiamato dal titolo. La conferenza, aperta a tutti - genitori, familiari, educatori - farà il punto sui tre principali modi con cui è possibile aiutare i bimbi a reggere questi momenti, andare oltre e rinforzarsi.

L’incontro sarà tenuto da Giandomenico Bagatin, psicologo, psicoterapeuta, autore e trainer internazionale. Bagatin insegna psicoterapia dell’età evolutiva in Italia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria e Serbia. E’ inoltre Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia.