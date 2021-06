Il triestino Cuperlo spinge la candidatura di Russo: "Proviamo a farti diventare sindaco"

"Le più belle primarie per scegliere il candidato sindaco? Forse quelle che non sono passate dai gazebo ma dal responso più importante che ci sia. Quello che ti dice che hai tutta la vita davanti. In bocca al lupo Francesco, e proviamoci davvero a farti diventare il prossimo sindaco di Trieste. Lo meriti tu e lo merita la città". le parole sono quelle di Gianni Cuperlo, dirigente politico del centrosinistra nazionale che in occasione dell'ufficializzazione della candidatura del dem a sindaco ha pubblicato sulla pagina Facebook il suo personale endorsement politico.