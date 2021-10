Elezioni a Muggia: Polidori davanti a Bussani, Tarlao al 16%

Il candidato della Lega a Muggia Paolo Polidori è saldamente in testa nella partita contro Francesco Bussani, candidato del Partito Democratico. Il leghista, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, da Noi per Muggia, Prima Muggia e Lista Stener dopo sette sezioni è al 47 per cento, mentre il dem si ferma al 30 per cento. Grande risultato della Tarlao che si attesta al 16 per cento.

