Amministrative: vittoria della sinistra a San Dorligo, Sgonico e Monrupino

TRIESTE - Trionfa il centrosinistra nelle amministrative in tutti i comuni al voto nell'ex provincia di Trieste con Alessandro Coretti eletto sindaco a San Dorligo della Valle / Dolina e la riconferma di Monika Hrovatin a Sgonico / Zgonik e Tanja Kosmina a Monrupino / Repentabor.

San Dorligo / Dolina

Nel dettaglio, Alessandro Coretti, appoggiato dalle liste "Pakt za Dolino - Patto per Dolina", "Partito della Rifondazione comunista - Sinistra europea Stranka komunisticne - Prenove Evropska levic", "Partito democratico - Demokratska stranka", "Slovenska skupnost", è stato eletto sindaco con il 64,34 per cento delle schede valide. Il 24 per cento, invece, è andato al centrodestra di Roberto Massi delle liste "Uniti - Združeni Alessandro Kompare", "Lista Gombac", "Centrodestra per San Dorligo della valle", il 5,88 per cento a Roberto Drozina della lista "Verdi territorio ambiente - Zeleni teritorij okolje", mentre Giorgio Marchesich della lista "Federazione del territorio libero di Trieste (S.T.O. - F.T.T.)" ha ottenuto il 5,12 per cento.

Sgonico

A Sgonico Monica Hrovatin, appoggiata dalla lista "Skupaj - Insieme", è stata eletta con il 64,4 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: - Mirko Sardoc delle liste "Alleanza Verdi e Sinistra" e "Združena ekipa za Zgonik - Squadra comune per Sgonico" (25,24 per cento) e Chiara Puntar della lista "Centrodestra per Sgonico" (10,36 per cento).

Monrupino

Tanja Kosmina, appoggiata dalla lista "Lista Progressista - Napredna Lista", è stata eletta sindaco del Comune di Monrupino/Repentabor con il 51,33 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti Martina Skabar delle liste "Skupaj Za Repentabor · Insieme Per Monrupino" e "Alleanza Verdi e Sinistra" (41,51 per cento) e Fabio Tognoni della lista "Centrodestra per Monrupino" (7,16 per cento).

Soddisfazione del Pd

Il Pd di Trieste parla di "bilancio positivo" per le elezioni amministrative e Maria Luisa Paglia, segretaria del PD di Trieste, augura alla nuova squadra amministrativa di Alessandro Coretti "un ottimo lavoro, come ottima è stata la campagna elettorale, piena di spunti e di buone idee." La vittoria a Sgonico è "il giusto riconoscimento da parte della comunità per il lavoro svolto dalla sindaca Monica Hrovatin e dalla sua giunta" afferma Paglia, mentre per quanto riguarda Monrupino, con la conferma di Kosmina, (con uno scarto di 48 voti) "si è voluto premiare quanto realizzato dalla sindaca e dalla sua amministrazione nel primo mandato", conclude Paglia.