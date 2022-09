Matteoni in parlamento: “Grata a Trieste. Sull’assessorato deciderà il partito”

Nicole Matteoni si prepara a raggiungere il suo seggio a Montecitorio dopo la schiacciante vittoria alle politiche per il collegio plurinominale alla Camera. “Una vittoria davvero inaspettata a livello regionale – spiega Matteoni -, mentre a livello nazionale vengono confermati i sondaggi, che ci davano tra il 24 e il 26 per cento. Un buon risultato di Fratelli d’Italia, soprattutto in Fvg, dove abbiamo raggiunto, soprattutto a Trieste, percentuali vicine al 30 per cento. Un risultato storico grazie al lavoro di Giorgia Meloni ma anche a quello sul territorio”.

La futura deputata sovranista non ha ancora avuto occasione di festeggiare il risultato: “Ieri – spiega - abbiamo seguito lo spoglio fino alle quattro del mattino nella sede di Fratelli d’Italia. Ho fatto anche la rappresentante di lista fino all’una e mezza. Abbiamo brindato una prima volta ma ora, com’è giusto che sia, dedicherò il tempo necessario alle comunicazioni e alle interviste, poi ci sarà un momento per festeggiare. Prima dello spoglio delle schede ero molto nervosa, rispondevo male a tutti e quasi non volevo sapere i risultati, ora me la posso godere un po’ di più”.

Matteoni è laureata in Scienze Politiche e ha accumulato esperienza nella pubblica amministrazione lavorando in Regione per diversi anni. E’ stata fondatrice, a soli 24 anni, di Fratelli d’Italia Trieste, ma la militanza inizia a 19 anni in Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale di cui faceva parte la stessa Giorgia Meloni. Oggi è assessore all’Educazione del Comune di Trieste, il domani è ancora un’incognita: “Deciderà il partito nei prossimi giorni”, spiega l’esponente meloniana riguardo a una possibile coesistenza tra i ruoli di deputata e assessora.

Queste le principali richieste per la città che Matteoni ha intenzione di portare a Roma: “segnalare nuovamente i problemi della rotta balcanica, un lavoro sull’extradoganalità dei punti franchi e il sostegno al sindaco e all’assessore Lodi per risolvere il problema della caserma di via Rossetti e creare il nuovo polo scolastico”.

I ringraziamenti per la vittoria vanno “a tutta la comunità di Fratelli d’Italia Trieste per l’impegno in questa rapida campagna elettorale, e a tutta Trieste per il sostegno che ci ha dato. Io sarò la voce di Trieste a Roma e sono sicura che in questi cinque anni riusciremo a portare a casa dei bei risultati per il territorio”.