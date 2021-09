Confcommercio "convoca" Dipiazza e Russo da Suban, lunedì il confronto

La categoria pesa decine di migliaia di voti e i due principali candidati a sindaco sanno che non possono sbagliare. Lunedì 6 settembre alle 16:45 presso l'Antica Trattoria Suban Francesco Russo e Roberto Dipiazza si sfideranno in un confronto, riservato ai soci di Confcommercio, che verrà moderato dal direttore de Il Piccolo Omar Monestier. Il settore è stato falcidiato in maniera importante dalla crisi innescata dalle restrizioni anti Covid ma è realtà complessa. Dai bar alle pescherie, dagli alberghi fino alla grande distribuzione, non tutti hanno sofferto in maniera uguale. L'obiettivo del confronto, secondo quanto auspica l'associazione, è presentare una panoramica sulle esigenze e problematiche del terziario e tentare di giungere a proposte concrete.

Prime indicazioni

La serata di lunedì non può essere considerata decisiva per la campagna elettorale ma potrebbe fornire delle prime ed utili indicazioni. I favori del pronostico, per coinvolgimento diretto nel settore, potrebbe averli il sindaco uscente ma non è detto che lo sfidante non tenti di fargli lo sgambetto proprio sul terreno di casa, magari mettendo sulla bilancia le esperienze raccolte nei tour di periferia. Dall'altro lato Dipiazza ha dalla sua alcune decisioni prese durante l'emergenza sanitaria, ampliamento dei dehors e occupazione del suolo pubblico (ma non solo) su tutti. Una sfida che andrà in scena non solo in quello che è uno dei templi della ristorazione triestina, ma anche dove Federica Suban esercita il suo ruolo di presidente provinciale della Fipe.

Al fine di garantire il rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria, considerato anche il numero limitato di posti, l'associazione invita "a prendere contatto con la propria segreteria di riferimento per verificare la disponibilità dei posti liberi". L'evento verrà trasmetto in diretta su Facebook sulla pagina di Confcommercio.