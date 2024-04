Elezioni Dolina, presentati lista e candidato del centrosinistra

TRIESTE - Arriva la nuova proposta politica per leelezioni comunali dell’8-9 giugno nella coalizione progressista a sostegno del candidato sindaco Aleksander Coretti. Si chiamerà Pakt za Dolino - Patto per Dolina . Lo annunciano in una nota congiunta, Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, e Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste nel Consiglio comunale di Trieste. Il nome della lista, oltre a richiamare la collaborazione tra iscritti e simpatizzanti delle due forze politiche nel territorio di Dolina, intende mettere al centro la necessità di costruire un rapporto più forte e trasparente tra la cittadinanza e la futura Amministrazione Comunale.

Così Paolo Menis: "Un'amministrazione più trasparente, un maggior coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni del Comune e l'abbattimento dell'impatto ambientale prodotto dalla Siot. Su questi e altri punti ci ritroviamo nella proposta programmatica di Coretti, proposta che sarà arricchita anche dai contributi che stiamo elaborando in questi giorni - dichiara Paolo Menis -. Per noi sono prioritari i programmi, ma arrivati a meno di due mesi dalle elezioni è anche necessario confermare al più presto il nome del candidato unitario del centrosinistra a Dolina. Noi la nostra decisione l'abbiamo presa".



"I nostri iscritti e simpatizzanti di Dolina ritengono che la candidatura di Coretti vada nella direzione giusta, quella di innovare gli strumenti con i quali il Comune può migliorare la vita delle persone: dal bilancio partecipato alla promozione del turismo lento e del commercio di vicinato, fino alla difesa e valorizzazione della Val Rosandra, con un occhio di riguardo alla cooperazione transfrontaliera - aggiunge Riccardo Laterza -. Confidiamo che questa sia la direzione che intenderà prendere tutta la coalizione, e per questo ci siamo messi a disposizione con convinzione per dare il nostro contributo".



Nei prossimi giorni saranno presentati il simbolo e le prime candidature a supporto della lista Pakt za Dolino - Patto per Dolina.