Stop alle divisioni, il centrodestra duinese si ricompatta e candida la Pallotta

A Duino Aurisina il centrodestra ritrova compattezza e si schiera unito con la sindaca uscente. L'ufficializzazione della candidatura di Daniela Pallotta è avvenuta questa mattina e a "benedire" il lancio c'erano anche i coordinatori regionali di tutte le principali forze in campo: alla fine anche Fratelli d'Italia ha sciolto le riserve e appoggerà, nonostante la spinosa querelle tra la forzista e il vicesindaco Massimo Romita, la prima cittadina in carica. Lo sfidante è Igor Gabrovec, leader della coalizione di centrosinistra che tenterà l'assalto al palazzo e di tornare a governare il comune carsolino.

"Cinque anni fa Duino era immobile, oggi no"

"Il centrodestra è unito e forte - ha esordito la Pallotta nel suo intervento - e la mia candidatura è stata decisa anche perché fare il sindaco vuol dire metterci la faccia, sempre. Qualcuno durante la pandemia mi ha chiesto se non avessi mai avuto paura. Si, ho avuto paura. Ma sapevo quello che dovevo fare e non ho mai perso il coraggio di portare avanti delle scelte. Ho sempre sentito una forte responsabilità nel difendere la salute dei cittadini". In un mondo dove anche in politica la presenza delle donne è ancora lontana anni luce da dove dovrebbe essere, la sindaca di Duino ha messo d'accordo tutti. "Amo questo territorio - ha continuato - e voglio proseguire perché cinque anni fa ho trovato un comune immobile, in predissesto finanziario, uffici senza posizioni organizzative e persone demotivate. Oggi lasciamo un bilancio sano e sette milioni di opere pronte a partire".

"Non abbiamo ancora finito"

Dai mezzi pesanti banditi dalle strade ai nuovi progetti che partiranno per la valorizzazione dell'area paleontologica del Villagio del Pescatore, la Pallotta apre ufficialmente la campagna elettorale da favorita. L'avversario, però, non è da sottovalutare. "Il centrosinistra unito renderà la campagna interessante. Non sarà facile". La sindaca però potrà contare anche sulla Lista civica. "Un progetto civico che verrà ufficialmente presentato la prossima settimana a cui si sono avvicinati con entusiasmo molti cittadini che amano come noi questo territorio. Sono stati anni impegnativi, difficili e faticosi, ma come diceva una persona famosa “non fermarti quando sei stanca fermati quando hai finito. Noi non abbiamo ancora finito".