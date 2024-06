Elezioni europee, in Fvg affluenza al 25 per cento, Trieste tre punti sotto

TRIESTE - L'affluenza alle elezioni europee in Friuli Venezia Giulia alle ore 12 di domenica 9 giugno è del 25 per cento. A comunicarlo è il Servizio Eligendo del ministero dell'Interno. A Trieste l'affluenza è di poco superiore al 22 per cento. A San Dorligo, Sgonico e Monrupino si vota anche per eleggere i rispettivi nuovi sindaci e per questo motivo il servizio elettorale della Regione ha comunicato i dati relativi anche alla tornata di amministrative. Per quanto riguarda il voto per eleggere i primi cittadini in Friuli Venezia Giulia (sono 114 i comuni chiamati al voto in regione) l'affluenza è del 30 per cento. Nei tre comuni in provincia di Trieste chiamati ad esprimersi l'affluenza registrata alle 12 di oggi 9 giugno è la seguente:

Monrupino/Repentabor: su 802 elettori hanno votato 296 persone, pari al 37 per cento

San Dorligo della Valle/Dolina: su 5150 elettori hanno votato 1365 persone, pari al 27 per cento

Sgonico/Zgonik: su 1817 elettori hanno votato 638 persone, pari al 35 per cento