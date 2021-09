Elezioni a Muggia, la rotonda di rio Ospo infiamma lo scontro Polidori-Bussani

Ci voleva un grottesco botta e risposta social in merito alla rotonda di rio Ospo per infiammare la campagna elettorale a Muggia. Paolo Polidori, candidato sindaco leghista, ha criticato la manutenzione della rotonda da parte dell'amministrazione Marzi dimenticandosi la responsabilità di Fvg Strade (quindi della Regione Friuli Venezia Giulia, guidata proprio dalla Lega) in merito alla gestione della stessa. Durante il video pubblicato su Facebook Polidori ha rivendicato il merito di aver avanzato la segnalazione, mentre il candidato del Partito Democratico Francesco Bussani gli ha replicato dicendogli di "chiedere in giro, magari ai suoi amici Roberti e Fedriga, che governano questa regione prima di prodursi in scivoloni che denotano una conoscenza approssimativa della città che si candida a guidare per i prossimi cinque anni".