Elezioni politiche: alle urne in Fvg 936.273 elettori

Per le elezioni politiche di domenica 25 settembre, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 saranno chiamati alle urne in Fvg 936.273 aventi diritto di voto, di cui 452.720 uomini e 483.553 donne. Nel pomeriggio di sabato è iniziata la costituzione dei seggi nei 215 comuni della regione. Le sezioni in totale sono 1.364. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, gli elettori residenti in provincia di Gorizia sono 105.872 (51.202 uomini e 54.670 donne). In provincia di Udine risiedono invece 414.568 elettori (201.194 uomini, 213.374 donne), a Trieste 180.052 (85.066 uomini, 94.986 donne) e a Pordenone 235.781 (115.258 uomini, 120.523 donne).