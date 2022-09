Elezioni 25 settembre: i programmi dei partiti

Il centrodestra

Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si presenteranno in coalizione come alle ultime elezioni con un programma comune, ma ciascun partito con proprie liste, i propri simboli, la propria identità. Berlusconi ha parlato di 8 punti fondamentali tra cui una riforma delle pensioni per alzare le minime ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità. Il leader di Forza Italia ha espresso poi l'impegno a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale; altro impegno di Berlsconi quello sul fronte della giustizia con l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia ha promesso la cancellazione del Reddito di Cittadinanza.

Il Pd alla guida dei democratici e progressisti

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha espresso l'intento di andare ad elezioni senza alcun apparentamento con il Movimento 5 stelle costruendo giorno dopo giorno un'alleanza con i partiti che hanno confermato la fiducia a Draghi. Nel patto elettorale sotto la lista "democratici e progressisti" sono confluiti Articolo Uno del segretario Roberto Speranza e +Europa di Benedetto della Vedova. Alla lista ha aderito anche il partito socialista e Demos, insieme a partiti "più a sinistra" come i Verdi di Bonelli e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni. Verdi e Sinistra puntano l'accento su salario minimo e matrimonio egualitario, politiche che spingano il solare e l'elettrico, e università gratuita. Apparentato al Pd anche il progetto politico di Luigi Di Maio, impegno civico, che ha accolto molti degli scissionisti del Movimento 5 stelle e che troveranno posto nelle liste elettorali grazie a Bruno Tabacci che ha prestato loro il simbolo di Centro Democratico, senza la necessità di raccogliere quindi firme.

Il Movimento 5 stelle

Il capo politico del M5s Giuseppe Conte non ha escluso l'eventualità di ripresentare il campo largo per tenere insieme le forze progressiste, dal Pd a Leu, ma nel corso delle settimane l'eventualità si è allontanta. Il Movimento 5 stelle si presenterà con ogni probabilità da solo alle elezioni. Secondo partito a presentare i candidati, in attesa dell'esito delle Parlamentarie il capo politico Giuseppe Conte ha annunciato la lista dei 15 candidati del listino bloccato che saranno presentati agli italiani.

Renzi e Calenda

Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi presidieranno il centro. Dopo lo strappo di Calenda che ha rotto il patto con il Pd è nato il "Terzo polo" con Renzi. Italia Viva e Matteo Renzi hanno deciso di presentare la propria corsa alle politica nel weekend 1-3 settembre anticipando la kermesse annuale denominata Leopolda. Tra gli imprimatur quello di riportare l'agenda Draghi (se non lo stesso premier) a Palazzo Chigi: ecco quindi il completamento del Pnrr (55 obiettivi per ottenere una rata di 19 miliardi di euro), la riforma del codice degli appalti e della concorrenza, quella del fisco, il piano per fronteggiare l'emergenza energia, il sostegno all'Ucraina. E ancora il superbonus, il reddito di cittadinanza e il salario minimo.

Gli altri

Ci sono poi alcuni partiti che si propongono come alternativa: si tratta della creatura di Paragone, Italexit che insieme ad alcuni trasfughi pentastellati di Alternativa avrà difficoltà a trovare in tempo le firme necessarie per comparire nelle liste elettorali. Ancora in cerca di apparentamento Italia al centro del governatore ligure Giovanni Toti, così come i centristi capitanati dal sindaco di Benevento Mastella. Stanno raccogliendo firme per presentarsi anche il Partito Comunista Italiano che ha come leader nazionale Alberesi, Potere al Popolo che avrebbe come riferimento Luigi De Magistris, la lista del Partito Comunista di Rizzo che prenderà il nome Italia Sovrana e Popolare e Alternativa per l'Italia di Mario Adinolfi e l'ex casapound Di Stefano.

