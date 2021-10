Focus elezioni: tutti i candidati più votati nelle liste del centrosinistra

Campionessa di preferenze risulta Valentini Repini del Partito Democratico, seguita a ruota da Stefan Čok e Laura Famulari. In Punto Franco fa il pieno di voti Paolo Altin. Bene anche Mocnik in TS 21-26

Il Partito Democratico è il primo partito in città con oltre 10 mila e 900 voti. I dem tengono in piedi la coalizione di centrosinistra dove la Lista Russo arriva poco oltre l'8 per cento e TS 21-26 prende il 2 per cento. Di seguito i dati per ogni candidato aggiornati alle 15:20 (con 238 seggi su 238).

Partito Democratico

VALENTINA REPINI 617 ŠTEFAN ?OK 522 LAURA FAMULARI 481 GIOVANNI BARBO 405 ROSANNA PUCCI 343 LUCA SALVATI 339 STEFANO UKMAR 312

Punto Franco Lista Russo

PAOLO ALTIN 459 ALBERTO PASINO 293 GIORGIO SCLIP 287 AHMED FAGHI ELMI 217

TS 21-26

PETER MO?NIK 322 ANTONELLA GRIM 190

Uniti per un'altra città

SABRINA MORENA 163 GIUSEPPE DELL'ACQUA detto Peppe 97

Partito Animalista e Ambientalista

MARCO RESTAINO 43

Noi Pensionati