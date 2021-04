Il Partito Democratico scioglie le riserve su Russo: "Sarà lui il nostro candidato sindaco"

Il Partito Democratico di Trieste apre ufficialmente alla candidatura a sindaco di Francesco Russo e snocciola, nella strategia anti Dipiazza, "le idee che aspettano di essere realizzate". La decisione è stata presa dall'assemblea provinciale dei dem che si è riunita nella serata di ieri 28 aprile e che certifica il pieno appoggio "auspicando che le sue condizioni personali rendano possibile quanto prima sciogliere ogni riserva". Se da un lato si aspettava solamente l'ufficialità, dall'altro l'assemblea ritiene la decisione non solo formale. "Un passaggio pieno di sostanza politica e programmatica, con un profilo di competenze, innovazione e cambiamento" sottolinea la segretaria Laura Famulari che ricorda come la città debba investire "sul porto, sul lavoro, sul sostenbiile, per i giovani e gli anziani, attenta alle periferie e alla cultura per tutti".

Secondo i dem esiste un cambiamento di cui Trieste "ha assoluto bisogno. Occorre una netta sterzata dall’inerzia della gestione Dipiazza e uscire dal tunnel della decadenza: serve aria nuova”. In occasione della riunione, l'assemblea ha approvato il documento Trieste Rinasce, un testo che "rappresenta la base programmatica in vista delle elezioni amministrative, su cui cominciare a lavorare da qui in avanti, anche assieme alla coalizione che si costruirà attorno al candidato sindaco". Il Partito Democratico infatti non ha la forza per correre da solo nella battaglia contro il centrodestra e, dopo il primo turno, la lista dei movimenti che appoggeranno Russo al ballottaggio potrebbe ampliarsi.