In centro o in Carso, a casa o al bar: ecco dove i candidati sindaco seguiranno lo spoglio

Roberto Dipiazza sarà "in giro con amici" mentre lo sfidante Francesco Russo seguirà lo spoglio da casa. Alessandra Richetti sarà da Franco Sporco mentre Riccardo Laterza presenzierà al Knulp di via Madonna del Mare. Tutti si presenteranno in piazza Unità solo quando il trend sarà abbastanza chiaro

Tutti in trepidante attesa e con i debiti scongiuri. I candidati alla poltrona di sindaco si preparano allo spoglio delle schede, in programma oggi dalle 15 in poi. La lunga maratona inizierà con il commento sull'affluenza e successivamente sulle preferenze. Il dato di ieri sera racconta di una Trieste ferma al 34 per cento, anche se la percentuale è, secondo dati ufficiosi, salita tra i 5 e i 10 punti. Durante la giornata i candidati attendono i risultati che confermeranno la bontà di una campagna elettorale (in alcuni casi) o produrranno delusione.

Roberto Dipiazza sarà in giro con amici, mentre Francesco Russo seguirà lo spoglio da casa e si presenterà prima nella sede di via Santa Caterina e poi in piazza Unità "quando si capirà il trend"; Alessandra Richetti seguirà lo spoglio al Circolo alla Stazione di via Piccolomini, locale conosciuto da tutti come Franco Sporco. Riccardo Laterza di Adesso Trieste sarà al Knulp di via Madonna del Mare mentre Franco Bandelli (che non si presenterà in piazza Unità prima delle 19) sarà in agriturismo a Longera, presso l'azienda agricola Odoni. Così Arlon Stok: "Lo seguirò in diretta dal mio seggio di Opicina come rappresentante di lista". Tiziana Cimolino per i Verdi sarà in Cavana, davanti alla farmacia Serravalle, mentre Ugo Rossi per il Movimento 3V sarà presente al Bar al Foro.