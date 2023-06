Elicottero militare ungherese precipita in Croazia: almeno due morti

DERNIS (CROAZIA) - Un elicottero militare ungherese è precipitato intorno a mezzogiorno nei pressi di Dernis (Drnis) nella regione di Sebenico e Tenin. Nello schianto sono deceduti almeno due dei tre membri dell'equipaggio. Lo riferiscono i media croati.

Secondo le prime indiscrezioni, l'elicottero, che era in Croazia per esercitazioni militari, è finito contro una teleferica sopra il fiume ?ikola vicino a Sebenico. Non è ancora chiaro perchè il veivolo stesse volando così basso. Finora sono stati ritrovati i corpi di due membri dell'equipaggio mentre si cerca il terzo, ha confermato il servizio di soccorso alpino croato (HGSS). Come reso noto dal Ministero della Difesa, alle ricerche stanno prendendo parte un elicottero Mi-171 Sh e un aereo Pilatus dell’Aeronautica militare croata.