La vittima dello schianto a Fernetti si chiamava Elio Papadopulos

TRIESTE - Si chiamava Elio Papadopulos l'anziano scooterista che nel pomeriggio di ieri 5 gennaio ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un terribile incidente stradale avvenuto lungo strada per Vienna, poco prima di Fernetti. Papadopulos aveva 87 anni e si trovava in sella ad un mezzo a due ruote quando ha perso il controllo dello scooter ed è finito fuori strada. Dopo l'impatto l'anziano è stato sbalzato per una quindicina di metri. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Il 118 ha tentato invano di rianimare l'uomo, senza fortuna. Papadopulos - che non aveva documenti con sé - è morto sul posto.