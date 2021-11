Emergenza Covid: Asugi assume 12 medici

Per potenziare l’attività di prevenzione, profilassi e tracciamento, l’Asugi ha prontamente provveduto all’assunzione straordinaria ed urgente di personale sanitario della dirigenza e del comparto. Sono 12 i professionisti distribuiti tra area Giuliana ed Isontina, assunti con contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. L’assunzione di questi medici si è resa necessaria per coadiuvare le attività del Dipartimento di Prevenzione di tutta ASUGI vista la situazione emergenziale particolarmente complessa: attualmente si garantisce una copertura oraria di oltre 12 ore al giorno. L’Azienda coglie l’occasione per ringraziare i professionisti che dimostrando impegno, dedizione e disponibilità, si sono spesi durante tutto il periodo pandemico e continuano a farlo anche in questa quarta ondata.