Gestione emergenza Covid, Fedriga è il terzo governatore più apprezzato

Massimiliano Fedriga è il terzo governatore più apprezzato in Italia. Lo rivela un sondaggio di Swg, riportato dall'Ansa, che ha sondato il gradimento dei cittadini italiani per la gestione locale dell'emergenza Coronavirus. In cima alla classifica c'è sempre il veneto Luca Zaia passato dal 66% delle preferenze di marzo 2019 al 79% del 2021. Al secondo posto c'è invece il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che passa dal 62% al 72%, e al terzo, appunto, Massimiliano Fedriga, che incasa il 60% rispetto al 46% del 2019.