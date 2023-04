L'ex prefetto Valenti potrebbe diventare commissario nazionale all'emergenza migranti

ROMA - L'ex prefetto di Trieste Valerio Valenti potrebbe diventare commissario per lo stato d'emergenza migranti dichiarato dal Governo lo scorso martedì. Come riportano diverse testate nazionali si tratta del candidato a cui, con maggior probabilità, la premier Giorgia Meloni affiderà questa carica, a cui spetterà il compito di realizzare gli interventi previsti dallo stato di emergenza. Si tratta di deliberazioni che, in base al nuovo assetto, permetteranno di sbloccare fondi e poteri per gestire più velocemente l'incremento di arrivi (confermato anche ieri a livello locale dall'attuale prefetto Pietro Signoriello) e non saranno soggette al controllo preventivo della Corte dei conti. Valenti è attualmente capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale. È stato Prefetto di Trieste dal febbraio del 2019 fino all'ottobre del 2021, in cui è stato sostituito da Annunziato Vardè.