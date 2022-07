Asugi e l'ospedale di Isola firmano un accordo sulle emergenze transfrontaliere

Asugi e l'ospedale di Isola firmano un accordo per la cooperazione nella gestione delle emergenze transfrontaliere. Il progetto, denominato “Nex Aid - Rete transfrontaliera sui sistemi di emergenza sanitaria e gestione delle maxi emergenze”, è una lettera di intenti in cui i direttori generali delle due istituzionil, Antonio Poggiana e Nardin Radivoj, si impegnano a sottoscrivere tre importanti protocolli operativi transfrontalieri, uno per la gestione del maxi afflusso di feriti verso le strutture Asugi dall'area litoraneo - carsica della Slovenia, uno per la gestione del paziende con poli trauma e il terzo per la comunicazione radio e dati in caso di emergenza. Lo sforzo dei rispettivi team progettuali negli scorsi due anni ha permesso di raggiungere gli obiettivi previsti dal programma transfrontaliero Interreg.

Asugi e l’Ospedale Generale di Isola concordano che questi protocolli rappresentano una ulteriore passo verso il rafforzamento della capacità istituzionale e della 'governance' transfrontaliera, così come auspicato dalla Commissione europea, e in particolare recepiscono le indicazioni contenute nel programma Interreg: “rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”.

La collaborazione tra i due enti era già iniziata con i precedenti programmi Interreg III e IV, per dedicati ad individuare forme di cooperazione transfrontaliera nei settori dell’emergenza (Progetto IntegrAID), della cardiologia (Progetto eCardioNet) e della chirurgia generale (Progetto eSurgeryNet), si dota, con il progetto Nex Aid, di un ulteriore strumento operativo, al servizio di una sempre maggiore integrazione dei territori e a beneficio delle comunità residenti nelle zone transfrontaliere dell’Area Litoraneo-Carsica.